Голкипер «Зенита» Васютин рассказал, почему дружит с Караваевым

Вратарь питерского «Зенита» Александр Васютин рассказал, почему из своей команды он наиболее сдружился с Вячеславом Караваевым – фланговым защитником клуба.

«У нас со Славиком Караваевым хорошая история. Дело в том, что мы в одно трансферное окно вернулись в «Зенит» из‑за рубежа. А потом просто поймали общую волну, общаемся сейчас ближе всех», - рассказал Васютин «Матч ТВ».

Что касается вратарской атмосферы в команде, то на ней, по словам Васютина, положительно сказывается то, что все голкиперы клуба – из Санкт-Петербурга или Ленинградской области. Напомним, помимо Васютина ворота питерцев защищают Михаил Кержаков и Даниил Одоевский.