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Александр Мостовой: «Убери из «Зенита» легионеров, и будет команда уровня того же «Сочи» эксклюзив

31 Мая 2023 • 12:26 Комментировать
Зенит
...
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03.06 17:00

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым высказался о значимости легионеров в российском чемпионате.

«Вот возьмём недавний матч «Зенита» и «Сочи». В составе питерцев не было несколько иностранцев. И все. Мы видим, что игра равная. Убери из «Зенита» легионеров, и будет команда уровня того же «Сочи». Да, можно сказать, что «Зениту» игра не нужна, они уже чемпионы. Но вышли же те, кто мало играл, им есть, что доказывать.

Учитывая, что «Зенит» пятый раз подряд становится чемпионом, уровень легионеров решает почти всё сейчас. Это ключевой фактор в нашем чемпионате. Я всегда говорю, убери легионеров из «Зенита», и они далеко не будут играть так. Я думаю, у всех такое мнение, кто разбирается в футболе», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой
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