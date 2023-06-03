Семак повторил рекорд Садырина в «Зените»

В последнем матче сезона 2022/2023 «Зенит» обыграл на своём поле «Факел» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник питерской команды Александр Ерохин.

Теперь на счету главного тренера «Зенита» 125 побед у руля команды. Это повторение рекорда Павла Садырина. Правда, нынешнему наставнику «сине-бело-голубых» понадобилось значительно меньше матчей – 208 против 262.

Как известно, «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд. Команда Сергея Семака оформила титул ещё за четыре тура до завершения чемпионата.

Следующий сезон начнётся для «Зенита» с матча за Суперкубок. В нём питерцы сыграют либо против ЦСКА, либо против «Краснодара». Эти команды сыграют в суперфинале Кубка России 11 июня.