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Лунёв тренируется на базе «Зенита» слухи

01 Июня 2023 • 13:09 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Вратарь Андрей Лунёв тренируется на базе питерского «Зенита» в Удельном парке по индивидуальной программе. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 31-летний голкипер лично попросил руководство команды с берегов Невы предоставить ему такую возможность, однако, отмечается, что вариант с возвращением не рассматривается.

Напомним, что 31-летний футболист находится в статусе свободного агента после того, как леверкузенский «Байер» не стал продлять с ним соглашение.

Лунёв выступал за «сине-бело-голубых» с 2017 по 2021 год и провел 118 игр, пропустив ровно сто мячей и оставив свои ворота в неприкосновенности в 47 играх. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Лунёв
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