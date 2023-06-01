Вратарь Андрей Лунёв тренируется на базе питерского «Зенита» в Удельном парке по индивидуальной программе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 31-летний голкипер лично попросил руководство команды с берегов Невы предоставить ему такую возможность, однако, отмечается, что вариант с возвращением не рассматривается.

Напомним, что 31-летний футболист находится в статусе свободного агента после того, как леверкузенский «Байер» не стал продлять с ним соглашение.

Лунёв выступал за «сине-бело-голубых» с 2017 по 2021 год и провел 118 игр, пропустив ровно сто мячей и оставив свои ворота в неприкосновенности в 47 играх.