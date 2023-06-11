Кафанов высказался о вратарской линии «Зенита»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о вратарской линии петербургского «Зенита».

«Кержаков не дает повода в себе усомниться. Надежно играет. Да у него и в целом никогда не было проблем с надежностью. В «Зените» сложно выступать, потому что мало ударов по твоим воротам, но тебе все равно необходимо сохранять концентрацию, чтобы выручить в одном эпизоде», — заявил специалист, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Также Кафанов напомнил о наличии молодого Даниила Одоевского и Александра Васютина, выразив удовлетворённость тем, что все три голкипера «сине-бело-голубых» являются воспитанниками петербургского футбола.

«Зенит» выиграл прошедший розыгрыш Российской премьер-лиги, став чемпионом в пятый раз подряд. Михаил Кержаков провёл 24 матча в рамках чемпионата, а Даниил Одоевский и Александр Васютин сыграли в четырёх и двух встречах соответственно.