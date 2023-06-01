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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов: «Не думал, что Малком приехал в Россию играть в футбол, но рад, что он меня посрамил» эксклюзив

01 Июня 2023 • 18:19 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выделил лучших игроков сезона в Российской премьер-лиге.

- Владимир Писарский справедливо попал в десятку номинантов на звание лучшего игрока сезона в РПЛ?

- Конечно, Владимир очень ярко стартовал в текущем сезоне, прошлый сезон тоже завершил ярко. Он влюбил в себя часть футбольной общественности, но его переход в «Крылья Советов», возможно, был неправильно обставлен или неправильно им самим воспринят. Может, он поторопился. Наверное, он окончательно не собрался с мыслями. Я смотрю все матчи самарцев и вижу, что он старается, но вижу, что игра не его. Предварительно я могу сказать, что в «Оренбурге» он просто играл столба, а скрипками были аргентинцы. Это моё скромное мнение. Помните, что Калачёв однажды сказал, что лучшее место, в которое он подавал, - это голова Дзюбы? Моё мнение, что это примерно относится и к Писарскому. Его партнёры помогли ему реализоваться, а он находился в нужном месте в нужное время. Тот же Дзюба - король штрафной. Если сравнивать их двоих, я отдам предпочтение Артёму. Моё скромное мнение, что Писарскому пока рано находиться в этом списке.

- В целом кто лучший игрок сезона?

- Малком и Промес были полезными для своих команд. Честно говоря, я сомневался, что Малком приехал в наш чемпионат играть в футбол. Очень рад, что он меня посрамил, если говорить об ожиданиях. Он запомнился мне и не только мне. Мы видим, что его позвали в главную сборную Бразилии. Если он так привлечёт мнение бразильских специалистов к нашему чемпионату, то скажем ему спасибо. Думаю, если он попадёт в сборную Бразилии на постоянной основе, то жители этой страны зададутся вопросом, что в их национальной команде делает Малком и, возможно, посмотрят наш чемпионат. Надо признать, что этот сезон он провёл выдающимся образом. В целом все эти премии весьма специфичны, но раз надо кого-то выбрать, я выберу Малкома, — сказал Маслов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Крылья Советов Артём Дзюба Денис Маслов Оренбург Малком Филипе Владимир Писарский Квинси Промес
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