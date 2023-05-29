Кассьерра: «То, как Семак общается со своими футболистами – это топ-уровень»

Форвард питерского «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, что многому научился от своего наставника в команде – Сергея Семака.

«То, как он общается с игроками команды — это топ‑уровень. Это тренер-профессионал высочайшего класса, который прекрасно знает, что нужно делать. У него я уже научился очень многому», - рассказал Кассьерра на «Матч ТВ», добавив, что пять чемпионств Семака подряд с «Зенитом» говорят сами за себя.

Напомним, что Кассьерра в первом сезоне после перехода в «Зенит» не блещет результативностью – у колумбийца в текущем сезоне в рамках РПЛ всего лишь два гола, оба он оформил весной. Ещё три гола нападающий оформил в рамках Кубка России.

В заключительном, 30-м туре «Зенит» Семака и Кассьеры сыграет с набравшим отличный ход «Факелом» Вадима Евсеева. Матч, как и все в заключительном туре, состоится 3 июня.

Кассьерра рассказал, чего ему не хватает в матчах за «Зенит»