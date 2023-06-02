Шишкин: «Есть ощущение, что «Факел» не проиграет «Зениту»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом».

«Есть ощущение, что «Факел» не проиграет. В последних играх при Евсееве почувствовали уверенность. У «Зенита», конечно, уехали легионеры, но даже не в основном составе чемпионы захотят порадовать болельщиков», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Матч «Зенит» - «Факел» состоится завтра, 3 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.