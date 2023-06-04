Петржела: «Я не разрешил бы игроку из «Зенита» перейти в «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что «Спартак» сейчас является самым принципиальным соперником для команды из Санкт-Петербурга.

По словам чешского специалиста, он не позволил бы своему подопечному перейти из «Зенита» в «Спартак». Петржела считает, что историю клуба необходимо уважать.

«Когда был тренером «Зенита» для меня были принципиальные матчи со «Спартаком» и ЦСКА. Думаю, сейчас для «Зенита» самая важная встреча со «Спартаком». Поэтому всегда заполняется весь стадион, там и драки между болельщиками происходят, но это ненормально!» — приводит слова Петржелы Sport24.

Напомним, что «Зенит» стал победителем прошедшего розыгрыша РПЛ. «Спартак» же занял третью строчку, отстав от петербуржцев на 16 очков. В минувшем сезоне команды встречались между собой пять раз: три победы одержал «Зенит», одну встречу выиграл «Спартак» и ещё один матч завершился вничью.