Отец Кузяева отреагировал на информацию о предложении «Бешикташа» игроку «Зенита»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, отреагировал на информацию о том, что «Бешикташ» сделал 30-летнему футболисту официальное предложение о переходе.

Ранее сообщалось, что в трансфере российского футболиста заинтересован лично главный тренер турецкой команды Шенол Гюнеш.

«Сделал ли «Бешикташ» официальное предложение по Далеру? Это опять слухи», — цитирует Адьяма Кузяева «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Кузяева с «Зенитом» истекает в конце текущего месяца. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «сине-бело-голубых» 35 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач.