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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» сильнее всех в РПЛ» — Смолов

28 Мая 2023 • 20:13 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Иронично высказался о борьбе за золото, но что реально делать? Да ничего не делать. Объективно «Зенит» всех сильней сейчас по-футбольному», — передает слова Смолова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего нападающего 12 забитых мячей и 6 результативных передач в 31 матче во всех турнирах.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 45 очков за 29 игр.

После 29 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. В последнем туре «бело-голубые» встретятся с «Оренбургом» (3 июня).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Фёдор Смолов
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