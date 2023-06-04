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Дедушка Адамова — о возможном уходе футболиста из «Зенита»: «Предложения есть»

04 Июня 2023 • 17:01 Комментировать
Зенит
1:0
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Хайдар Алханов, дедушка защитника «Зенита» Арсена Адамова, высказался о возможном уходе внука из петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему футболисту проявляют клубы из первой пятёрки РПЛ.

«Предложения есть, но уйдёт Арсен из «Зенита» или нет, — это клубы будут решать только между собой», — цитирует дедушку Адамова Sport24.

Адамов защищает цвета «Зенита» с начала 2022 года. В текущем сезоне защитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 14 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста петербургской команды в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Хайдар Алханов Арсен Адамов
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