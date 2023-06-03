Агент: К Малкому и Клаудиньо сохраняется интерес из команд топ-5 чемпионатов

Агент футболистов питерского «Зенита» Малкома и Клаудиньо, Луис Гарсия, высказался о будущем своих клиентов.

Агент отметил, что бразильцам проявляют интерес команды из топ-5 европейских чемпионатов.

«Ко мне обращаются, интересуются. В клуб не обращаются. Только если я не знаю об этих контактах с «Зенитом», - приводит слова Луиса Гарсии «Спорт-Экспресс».

Контракты обоих футболистов рассчитаны до 30 июня 2027 года.

Напомним, что в феврале президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Малкому и Клаудиньо гражданства РФ.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Малкома заинтересован «ПСЖ».