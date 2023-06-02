Агент Барбоза: «Скорее всего, этим летом Малком уедет в Европу»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном уходе нападающего «Зенита» Малкома из петербургского клуба.

По мнению агента, ближайшим летом 26-летний бразилец уедет в Европу, так как он провёл очень сильный сезон, показав, что является футболистом топ-уровня.

«Скорее всего, этим летом он уедет в Европу. Не нужно забывать, что предложение должно устраивать и «Зенит». Просто так его никто не отпустит», — цитирует агента «РБ Спорт».

Действующий контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 27 миллионов евро.

В текущем сезоне южноамериканский нападающий провёл за «сине-бело-голубых» 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач.