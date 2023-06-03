Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что «сине-бело-голубые» обыграют «Факел» в матче 30-го тура чемпионата России.

«Игра будет в Санкт-Петербурге… Тяжело будет «Факелу», потому что соперник не побеждал три игры, и «Зенит» захочет закончить сезон победой. Поэтому «Факелу» будет очень сложно, каким бы Вадим Евсеев мотиватором не был, но класс «Зенита» намного выше. Он играет на своём поле, поэтому в матче будет рубка. Мне кажется, «Зенит» дома будет стараться и обыграет Воронеж», — сказал Деменко.

«Факел» находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. На строчку ниже располагаются «Крылья Советов», отставая от воронежцев на одно очко.

Сегодня, 2 июня, в последнем 30-м туре сезона «Зенит» на своём поле сыграет против «Факела», а «Крылья Советов» примут «Спартак». Все игры тура начнутся в 17:00 по московскому времени.