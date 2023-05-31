Стрепетов – о Семаке: «Руководить звёздами ещё сложнее, чем средними футболистами»

Бывший игрок питерского «Зенита» Алексей Стрепетов нисколько не сомневается, что Сергей Семак заслуженно попал в список кандидатов на лучшего тренера сезона РПЛ.

«Звёздной командой руководить сложнее, чем средними футболистами. Чемпионство «Зенита» - заслуга Сергея Богдановича. Не любой так сможет… Мы и Манчини пробовали, и Луческу мы пробовали. А Семак пришел, и его тренерский штаб выигрывает», - рассуждает Стрепетов для «РБ Спорт».

Напомним, что Семак возглавляет «Зенит» уже ровно пять сезонов и в каждом из них ему удавалось приводить питерцев к чемпионству.

Помимо Семака, лучшим тренером сезона в Премьер-лиге может стать Владимир Федотов (ЦСКА) и Валерий Карпин («Ростов»).

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