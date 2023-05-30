Аршавин – о сборной России: «В отмене июньского сбора нет ничего страшного»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин порассуждал о причинах отменённого июньского сбора команды России.

«В отмене сбора нет ничего страшного. Сейчас наша команда ни к чему не готовится. И если не нашли спарринг‑партнера, нет смысла просто так собираться», - заявил Аршавин «Матч ТВ», добавив, что в текущей ситуации это решение выглядит самым адекватным.

Ранее в РФС высказались касательно отменённого сбора национальной футбольной команды.

Сборная России, напомним, провела пока два матча в 2023 календарном году. Оба прошли в марте, в первой игре команда Валерия Карпина разошлась миром с командой Ирана на выезде (1:1), а во втором дома уверенно обыграла сборную Ирака – 2:0.

Аршавин считает, что сборной России стоит сыграть с Бразилией