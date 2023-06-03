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«Зенит» в концовке дожал «Факел», отправив воронежцев в стыковые матчи

03 Июня 2023 • 18:55 Комментировать
Зенит
1:0
Факел
окончен

«Зенит» и «Факел» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч 30-го тура РПЛ состоялся 3 июня на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит1:0Факел
(1:0) Ерохин Александр82'  
Васютин АлександрКараваев Вячеслав 57' (Адамов Арсен ( 57') Чистяков ДмитрийАлип НуралыКруговой ДанилКузяев ДалерБарриос ВильмарЕрохин АлександрМантуан ГуставоСергеев Иван 82' (Барановский Алексей ( 82') Мостовой Андрей 57' (Сутормин Алексей ( 57')
Запасные: Королёв ГеоргийСаусь ВладиславКозлов ДанилаМоскаленчик ИльяБакаев ЗелимханВасильев ДмитрийКержаков Михаил
Свинов ИльяМорозов ЕвгенийБожин СергейКалинин Игорь  54'Брахими Мохамед 60' (Гонгадзе Георгий ( 60') Якимов Вячеслав 84' (Максимов Максим ( 84') Акбашев Роман 74' (Рабеи Реда ( 74') Квеквескири Ираклий 75' (Мендель Андрей ( 75') Альшин ИльнурМарков ЕвгенийАппаев Хызыр 60' (Черов Василий ( 60')
Запасные: Суслов КириллСмирнов МихаилГородовой АлексейБрызгалов СергейИвахнов МатвейМастерной ВладиславЧерняков Даниил
03 июня. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

«Факел» может и не приезжал с настроем сыграть вничью, но «Зенит» заставил воронежцев об этом задуматься. По ходу первого тайма владение мячом достигало отсечки 80 на 20 в пользу хозяев, такому даже «Манчестер Сити» позавидует. Вот только распоряжение мячом было как раз в худших традициях команд Гвардиолы – стерильное владение с минимумом опасных моментов. «Факел» многое позволял до штрафной площади, но очень плотно действовал внутри «прямоугольника».

Самый классный шанс получил Ерохин. Александр по месту правого инсайда вошёл в штрафную площадь, совсем не встретил сопротивления, но пробил на верхний ярус трибун. Данил Круговой палил с дальней дистанции, зато сумел направить мяч под перекладину – в этом эпизоде выручил Илья Свинов. «Факел» же вперёд практически не бегал, поэтому Васютин откровенно скучал, а Круговой с Караваевым регулярно зависали в атаках.

Однако толку не было. К середине второго тайма у команд в активе было всего по одному удару в створ ворот. Только тогда Сергей Семак решил чуть-чуть освежить стартовое сочетание, заменив основных (по сезону) игроков Мостового и Караваева. Вышли Адамов и Сутормин, однако темп матча им взвинтить не удалось. К этому моменту, кстати, активизироваться нужно было «Факелу». Ведь «Крылья» уже забили «Спартаку» и опередили Воронеж в турнирной таблице.

На поле же «Газпром Арены» ровным счётом ничего не происходило. «Зенит» поддавливал, наращивал давление, но серьёзно приложился только в самом конце матча. И наконец забил. По левому краю резвый проход совершил Мантуан, убрал защитника, сместился в лицевую и прострелил чуть назад, а Ерохин в касание поразил цель – 1:0.

Тут-то «Факел» и потерял надежду избежать стыковых матчей. Воронежская команда опустилась сразу на 14-е место и сыграет против «Енисея» за сохранение прописки в РПЛ.

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