Малком: Почему не перешёл в «ПСЖ»? Понимал, что моя миссия в «Зените» ещё не выполнена

Нападающий «Зенита» Малком Филипе прокомментировал сорвавшийся переход в «ПСЖ». Прошлой зимой парижане хотели арендовать футболиста, однако санкт-петербургский клуб ответил отказом.

«Я думаю, что у Бога есть свой план на всех, и все всегда происходит в то время, когда нужно. Я понимал, что моя миссия еще не выполнена, и очень рад, что помог «Зениту». Доволен тем, как все в итоге сложилось», — цитирует Малкома «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 26 голов и записал на свой счет девять результативных передач.

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России, завоевав этот трофей в пятый раз подряд.