Чанов рассказал, почему Кержакова не видят в тройке лучших вратарей сезона РПЛ

Экс-тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов оценил непопадание Михаила Кержакова в тройку лучших голкиперов чемпионата России.

Напомним, что пресс-служба РПЛ 29 мая озвучила список трёх кандидатов на звание лучшему голкиперу сезона в лиге. Опытного стража ворот чемпиона страны Михаила Кержакова там не оказалось.

«Полагаю, в лиге решили, что если Кержаков играет в клубе-чемпионе, а «Зенит» всегда играет с преимуществом на поле, его, наверное, рассматривать не нужно», - рассказал Чанов порталу «Спорт день за днём».

36-летний голкипер в подходящем к концу сезоне провёл на полях РПЛ 24 матча, в которых пропустил лишь 16 голов. Половину встреч он провёл «на ноль».

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