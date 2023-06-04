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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заварзин: «В этом сезоне мне понравилась работа Карпина и Семака»

04 Июня 2023 • 16:48 Комментировать
Зенит
1:0
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Бывший президент Премьер-лиги Юрий Заварзин назвал лучших тренеров прошедшего розыгрыша чемпионата России.

Эксперт выделил наставника «Зенита» Сергея Семака, а также главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Из тренеров в этом сезоне выделить особо некого, кроме Семака. Но даже он играет не основную роль в «Зените». Даже если команда выйдет без него, «Зенит» всё равно станет чемпионом. Карпин в конце провалился, хотя у него с составом была беда», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Напомним, что чемпионом прошедшего сезона стал «Зенит», выигравший титул уже в пятый раз подряд. Второе место занял ЦСКА, а третьим стал «Спартак».  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин Сергей Семак Юрий Заварзин
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