Казанский: Будет красивая история, если «Факел» обыграет «Зенит» и останется в РПЛ

Футбольный комментатор Денис Казанский высказался в преддверии матча 30-го тура чемпионата России «Зенит» - «Факел».

«Конечно, будет красивой историей, если «Факел» сможет обыграть «Зенит» и сохранить место в РПЛ. «Зенит» не мотивирован сейчас, но проигрывать дома «Факелу»? В футболе всякое бывает. «Факел» при Евсееве играет очень эмоционально, но победа будет большой сенсацией», — цитирует Казанского Metaratings.

Встреча между «Зенитом» и «Факелом» состоится завтра, 3 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.