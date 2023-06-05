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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарасов назвал лучших игроков сезона в РПЛ

05 Июня 2023 • 09:58 Комментировать
Зенит
1:0
Факел
окончен

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов назвал лучших игроков прошедшего розыгрыша чемпионата России.

Эксперт выделил трёх игроков «Локомотива»: Артёма Дзюбу, Антона Миранчука и Сергея Пиняева. Кроме того, по мнению Тарасова, хорошо выступили бразильские игроки «Зенита», а также полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

«В этом сезоне мне понравилось, как выступал Дзюба, также хорошо влился в «Локомотив» Пиняев. Ещё хочу выделить игру Антона Миранчука. Отмечу игру «Спартака» в атаке и действия Руслана Литвинова», — приводит слова Тарасова Metaratings.

Напомним, что чемпионом России стал «Зенит», обогнавший своего ближайшего преследователя ЦСКА на 12 очков. Третье место занял «Спартак», отставший от «сине-бело-голубых» на 16 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тарасов Артём Дзюба Антон Миранчук Сергей Пиняев Руслан Литвинов
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