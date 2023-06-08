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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком назвал причину своей высокой результативности

08 Июня 2023 • 10:23 Комментировать
Зенит
1:0
Факел
окончен

Нападающий «Зенита» Малком высказался о своей высокой результативности в завершившемся сезоне.

По словам 26-летнего бразильца, в последнее время он начал лучше следить за питанием и своим образом жизни, что стало оказывать положительное влияние на его физическую форму. При этом Малком подчеркнул, что главной причиной его высокой мотивации в матчах является отцовство.   

«Я чувствую, что нахожусь в лучшей физической форме за свою жизнь. Это во многом связано с тем, что я кардинально пересмотрел подход к подготовке к матчам и восстановлению после них, к рациону, к образу жизни.

Но главная причина — это, конечно, новость о том, что я стану отцом. После каждого гола и голевой передачи я мысленно повторял: «Это для тебя, сынок», — цитирует Малкома «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Малком провёл за «Зенит» 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. Отметим, что недавно нападающий получил вызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
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