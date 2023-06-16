В «Рубине» рассказали о возможном переходе игрока «Зенита» Сутормина

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в казанский клуб.

«Можем ли увидеть Сутормина в следующем сезоне в «Рубине»? Работаем над этим вопросом. Переговоры идут», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Ранее агент Сутормина Александр Клюев заявил, что 29-летний футболист хочет получать больше игровой практики, однако его будущее будет решать «Зенит».

Действующий контракт Сутормина с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,8 миллиона евро.

Сутормин выступает за «сине-бело-голубых» с лета 2019 года. В минувшем сезоне футболист провёл 20 матчей, в которых результативными действиями ему отличиться не удалось.