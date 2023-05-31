Радимов оценил идею ретро-матча сборной России и «Зенита»

Бывший игрок сборной России и питерского «Зенита» Владислав Радимов в восторге от идеи провести ретро-матч между командами в составах 2008 года.

«Слышал об идее этого матча. Я сам смогу свои 5-10 минут на поле отбегать, но главное – увидеться с теми, с кем играл раньше. Да и для болельщиков это – огромный праздник, Fan ID не нужен будет, надеюсь», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что предварительная дата игры – 15 июня, она состоится в Санкт-Петербурге.

В 2023 году исполняется 15 лет с момента завоевания «Зенитом» Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Также в этом году сборная России стала бронзовым призёром Евро-2008.

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