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Радимов оценил идею ретро-матча сборной России и «Зенита»

31 Мая 2023 • 22:33 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Бывший игрок сборной России и питерского «Зенита» Владислав Радимов в восторге от идеи провести ретро-матч между командами в составах 2008 года.

«Слышал об идее этого матча. Я сам смогу свои 5-10 минут на поле отбегать, но главное – увидеться с теми, с кем играл раньше. Да и для болельщиков это – огромный праздник, Fan ID не нужен будет, надеюсь», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что предварительная дата игры – 15 июня, она состоится в Санкт-Петербурге.

В 2023 году исполняется 15 лет с момента завоевания «Зенитом» Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Также в этом году сборная России стала бронзовым призёром Евро-2008.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Владислав Радимов
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