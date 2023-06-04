Защитник «Зенита» Чистяков: «Мы одинаково настраиваемся на все команды, только на «Спартак» у нас двойная мотивация»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков после победы над «Факелом» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ заявил о том, что «сине-бело-голубые» по-особенному настраиваются лишь на «Спартак».

«Мы одинаково настраиваемся на все команды. Только на «Спартак» у нас двойная мотивация. По ходу сезона все хотят доказывать, все хотят играть», — цитирует Чистякова «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» стал победителем прошедшего розыгрыша чемпионата России. Это чемпионство стало для «сине-бело-голубых» уже пятым подряд. «Спартак» же занял третью строчку, отстав от «сине-бело-голубых» на 16 очков.

В минувшем сезоне Чистяков провёл за «Зенит» 23 матча, не отметившись в них результативными действиями.