Зазулин заявил, что Семак круче Спаллетти

Экс-игрок «Зенита» Игорь Зазулин высказался о главном тренере «сине-бело-голубых» Сергее Семаке и наставнике «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Круче тот, кто титулов больше выиграл (смеется). Однозначно, Семак. Добился больших успехов в Петербурге, оба вроде по пять лет отработали. Семак учился у Спаллетти и эти навыки пригодились, думаю», — приводит слова Зазулина Legalbet.

При этом эксперт отметил, что Спаллетти является величайшим тренером, который обладает харизмой и отлично относится к футболистам.

Напомним, ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России, завоевав этот трофей в пятый раз подряд.