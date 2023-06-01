Канчельскис не верит, что Малком останется в «Зените»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе нападающего Малкома Филипе из «Зенита».

«Маловероятно, что Малком останется в «Зените». Хотелось бы, чтобы он остался, но решение будет принимать он. У него недавно было пополнение в семье», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

По мнению эксперта, уход бразильца станет потерей для «Зенита», но «сине-бело-голубые» смогут заменить его, у клуба отличный селекционный отдел.

В текущем сезоне 26-летний Малком принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и стал автором 9 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 27 миллионов евро.