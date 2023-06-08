Агент Чистякова: «Дмитрий сконцентрирован на игре за «Зенит»

Андрей Талаев, представитель защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о слухах вокруг футболиста.

«Дмитрий сконцентрирован на игре за «Зенит». Нам ничего не известно ни про интерес от «Локомотива», ни про желание футболиста покинуть клуб из Санкт-Петербурга», — приводит слова агента защитника издание Sport24.

Напомним, что ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало о возможном переезде Чистякова на «РЖД Арену». Дмитрий вернулся в родной клуб в 2021 году, проведя в составе «Зенита» 55 матчей в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего игрока в два с половиной миллиона евро.

