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Агент Чистякова: «Дмитрий сконцентрирован на игре за «Зенит»

08 Июня 2023 • 12:35 Комментировать
Зенит
1:0
Факел
окончен

Андрей Талаев, представитель защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о слухах вокруг футболиста.

«Дмитрий сконцентрирован на игре за «Зенит». Нам ничего не известно ни про интерес от «Локомотива», ни про желание футболиста покинуть клуб из Санкт-Петербурга», — приводит слова агента защитника издание Sport24.

Напомним, что ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало о возможном переезде Чистякова на «РЖД Арену». Дмитрий вернулся в родной клуб в 2021 году, проведя в составе «Зенита» 55 матчей в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего игрока в два с половиной миллиона евро.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Чистяков Андрей Талаев трансферы футбола - лето 2023
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