Тарханов: «В Россию нужно приглашать только сильных легионеров»

Известный российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что клубам РПЛ стоит больше доверять молодым россиянам и приглашать только качественных легионеров.

Тарханов отметил, что иностранцы среднего уровня лишь закрывают дорогу талантливым российским игрокам, а сильных легионеров заманить в РПЛ сейчас непросто.

«Сейчас трудно заманить в Россию игрока высокого уровня. Лучше черпать резервы из академий. Другое дело, что не у всех клубов они есть. Хорошо, что в РПЛ ещё играют Малком, Клаудиньо. Но всё равно, думаю, они мечтают уехать отсюда и играть в Европе», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, что чемпионом страны в этом году уже пятый раз подряд стал «Зенит», за который выступают сразу семь бразильских футболистов.