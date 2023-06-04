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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «В Россию нужно приглашать только сильных легионеров»

04 Июня 2023 • 15:58 Комментировать
Зенит
1:0
Факел
окончен

Известный российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что клубам РПЛ стоит больше доверять молодым россиянам и приглашать только качественных легионеров.

Тарханов отметил, что иностранцы среднего уровня лишь закрывают дорогу талантливым российским игрокам, а сильных легионеров заманить в РПЛ сейчас непросто.

«Сейчас трудно заманить в Россию игрока высокого уровня. Лучше черпать резервы из академий. Другое дело, что не у всех клубов они есть. Хорошо, что в РПЛ ещё играют Малком, Клаудиньо. Но всё равно, думаю, они мечтают уехать отсюда и играть в Европе», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, что чемпионом страны в этом году уже пятый раз подряд стал «Зенит», за который выступают сразу семь бразильских футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Тарханов
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