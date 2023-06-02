Масалитин: «Молодые игроки «Зенита» пока не тянут»

После оформления чемпионского титула питерский «Зенит» сыграл три матча вничью, что разочаровало поклонников клуба. Бывший отечественный футболист Валерий Масалитин, в свое время выступавший за «Спартак» и ЦСКА, считает, что молодые игроки чемпионского клуба пока что не справляются с задачами, возложенными на них главным тренером питерцев, Сергеем Семаком.

- Из «Зенита» уехали бразильцы. Сейчас на поле выходят молодые ребята, но не пользуются шансом. Раньше молодой игрок был подносчиком снарядов, а сейчас вынужден играть первую роль, на которую он пока не тянет, - цитирует Масалитина Газета.Ru.

В последнем туре российского чемпионата «Зенит» сыграет с «Факелом». ​