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Масалитин: «Молодые игроки «Зенита» пока не тянут»

02 Июня 2023 • 23:05 Комментировать
Зенит
...
Факел
Через 16 ч. 35 мин.

После оформления чемпионского титула питерский «Зенит» сыграл три матча вничью, что разочаровало поклонников клуба. Бывший отечественный футболист Валерий Масалитин, в свое время выступавший за «Спартак» и ЦСКА, считает, что молодые игроки чемпионского клуба пока что не справляются с задачами, возложенными на них главным тренером питерцев, Сергеем Семаком.

- Из «Зенита» уехали бразильцы. Сейчас на поле выходят молодые ребята, но не пользуются шансом. Раньше молодой игрок был подносчиком снарядов, а сейчас вынужден играть первую роль, на которую он пока не тянет, - цитирует Масалитина Газета.Ru.

В последнем туре российского чемпионата «Зенит» сыграет с «Факелом». ​
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Масалитин
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