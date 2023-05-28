Петржела: «Семака не позовут ни в один европейский клуб»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о перспективах нынешнего наставника «сине-бело-голубых» Сергея Семака в Европе.

По мнению чешского специалиста, Семак не захочет покидать «Зенит», так как ему комфортно работать с сильными игроками.

«Семак не отпустит своё место. Ему и некуда уходить. Его не позовут ни в один европейский клуб. Семаку хорошо и удобно в «Зените», ведь он работает с самыми лучшими игроками», — цитирует Петржелу Sport24.

Напомним, что Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством петербуржцы пять раз выигрывали чемпионат России, трижды становились обладателями Суперкубка и один раз побеждали в Кубке страны.