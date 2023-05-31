Алдонин считает Малкома лучшим игроком сезона

Бывший лидер ЦСКА Евгений Алдонин выделил лучшего футболиста уходящего сезона в Премьер-лиге. Им стал представитель «Зенита» Малком.

- В нынешнем розыгрыше чемпионата Малком сыграл решающую роль в успехах «Зенита», - приводит слова Алдонин «РБ Спорт».

Секретом успеха Малком экс-футболист считает то, что его обходили травмы, и это позволило бразильцу стабильно играть на высоком уровне.

26-летний Малком забил 26 мячей в 33 поединках текущего сезона. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Напомним, что четыре года назад питерцы отдали 40 млн евро за форварда «Барселоны».