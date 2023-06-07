Боярский оценил перспективы «Зенита» в следующем сезоне

Известный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего сезона «сине-бело-голубых».

«У нас хорошие перспективы, следующий чемпионат мало чем будет отличаться от предыдущего. Думаю, мы сразу уйдем вперед, создадим задел и обязательно, причем досрочно, завоюем очередное золото», - заявил актёр в интервью изданию Bobsoccer. По его мнению клуб справится с возможным уходом бразильских звёзд петербуржцев, вспомнив уход Халка и Акселя Витселя. Тем не менее, по его словам, не хочется разрушать нынешний коллектив.

Напомним, что «Зенит» выиграл последние пять розыгрышей Российской премьер-лиги, взяв десятое чемпионство в истории.