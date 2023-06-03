«Зенит» озвучил стартовый состав на последний матч сезона РПЛ

В последнем туре Премьер-лиги России «Зенит» будет принимать «Факел». Команда Сергея Семака не решает турнирных задач, а вот воронежцы стремятся избежать участия в стыковых играх.

«Зенит» выйдет на футбольное поле в таком составе: Васютин, Караваев, Чистяков, Круговой, Алип, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Барриос, Мантуан, Сергеев.

Обо всех интригах последнего тура чемпионата России, включая борьбу «Факела» за 12-е место, можно узнать из нашего материала.

Футболисты «Зенита» и «Факела» услышат стартовый свисток в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.