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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбитр Хусаинов назвал Евсеева одним из лучших тренеров РПЛ эксклюзив

02 Июня 2023 • 17:20 Комментировать
Зенит
...
Факел
Через 22 ч. 53 мин.

Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков и тренеров сезона в Российской премьер-лиге.

- Топ-3 лучших футболиста сезона в РПЛ по версии Сергея Хусаинова?

- Иван Сергеев, Игорь Акинфеев и Малком.

- Топ-3 лучших тренера сезона в РПЛ?

- Вадим Евсеев, Сергей Ташуев и Валерий Карпин.

- Топ-3 команды, которые превзошли ожидания?

- «Факел», «Крылья Советов» и «Ахмат».

Напомним, в начале сезона воронежский клуб возглавлял Олег Василенко, после его сменил Дмитрий Пятибратов, после которого команду принял Вадим Ессеев. Перед заключительным туром воронежский коллектив занимает 12-е место и может попасть в зону стыковых игр.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Ростов Факел Валерий Карпин Игорь Акинфеев Сергей Ташуев Вадим Евсеев Сергей Хусаинов Ахмат Иван Сергеев Малком Филипе
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