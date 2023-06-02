Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков и тренеров сезона в Российской премьер-лиге.
- Топ-3 лучших футболиста сезона в РПЛ по версии Сергея Хусаинова?
- Иван Сергеев, Игорь Акинфеев и Малком.
- Топ-3 лучших тренера сезона в РПЛ?
- Вадим Евсеев, Сергей Ташуев и Валерий Карпин.
- Топ-3 команды, которые превзошли ожидания?
- «Факел», «Крылья Советов» и «Ахмат».
Напомним, в начале сезона воронежский клуб возглавлял Олег Василенко, после его сменил Дмитрий Пятибратов, после которого команду принял Вадим Ессеев. Перед заключительным туром воронежский коллектив занимает 12-е место и может попасть в зону стыковых игр.
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