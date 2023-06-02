Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков и тренеров сезона в Российской премьер-лиге.

- Топ-3 лучших футболиста сезона в РПЛ по версии Сергея Хусаинова?

- Иван Сергеев, Игорь Акинфеев и Малком.

- Топ-3 лучших тренера сезона в РПЛ?

- Вадим Евсеев, Сергей Ташуев и Валерий Карпин.

- Топ-3 команды, которые превзошли ожидания?

- «Факел», «Крылья Советов» и «Ахмат».

Напомним, в начале сезона воронежский клуб возглавлял Олег Василенко, после его сменил Дмитрий Пятибратов, после которого команду принял Вадим Ессеев. Перед заключительным туром воронежский коллектив занимает 12-е место и может попасть в зону стыковых игр.