Аршавин: «Если Малком получит предложение, он будет его рассматривать»

Функционер «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением возможном уходе нападающего «сине-бело-голубых» Малкома Филипе.

«Если хорошее предложение будет, оно будет конкретное, он в любом случае будет его рассматривать. Малком находится в таком возрасте, что может играть в европейском чемпионате», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 26 голов и записал в свой актив 9 результативных передач. Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 27 миллионов евро.