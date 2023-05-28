«Факел» после прихода Евсеева победил столько раз, сколько за 25 предыдущих матчей

Воронежский «Факел» после прихода в клуб на пост главного тренера Вадима Евсеева одержал три победы. Столько же раз эта команда победила в 25 предыдущих матчах текущего сезона РПЛ до прихода специалиста.

Напомним, ближе к концу чемпионата России в воронежском «Факеле» решили сменить тренера – клуб покинул Дмитрий Пятибратов, на его место пришёл более опытный специалист по спасению команд от вылета из РПЛ в виде Вадима Евсеева.

Как оказалось, теперь это принесло свои плоды – перед финальным, 30-м туром РПЛ воронежцы вновь покинули зону стыковых матчей, опустив в неё самарские «Крылья Советов» в результате очной встречи (2:1).