Агент: «Малком вдохновляется Неймаром, они друзья»

Луис Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, высказался о вызове своего клиента в сборную Бразилии на товарищеские матчи.

По словам агента, Малком очень рад вызову в национальную команду своей страны, за которую выступает его друг, нападающий «ПСЖ» Неймар. Также Гарсия признался, что не знает, сможет ли после этого игрок «Зенита» выступать за сборную России.

«Малком очень рад вызову в национальную команду Бразилии. Я не спрашивал его о том, хотел бы ли он сыграть за команду России в будущем. Малком вдохновляется Неймаром. Они друзья», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Малком провёл за «Зенит» 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач.