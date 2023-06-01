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Петржела: «Если Малком хочет играть за сборную Бразилии на крупных турнирах, ему нужно уходить из «Зенита»

01 Июня 2023 • 14:08 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о вызове нападающего петербургской команды Малкома в сборную Бразилии на товарищеские матчи.

По мнению чешского специалиста, Малком не сможет выступать за национальную команду своей страны на крупных турнирах, если останется в «Зените».

«Всем понятно, что, если Малком хочет играть за сборную Бразилии на крупных турнирах, ему нужно уходить из «Зенита». Его не будут вызывать в сборную, если он останется в России, потому что РПЛ никто не смотрит, а «Зенит» не участвует в еврокубках», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провёл в составе «сине-бело-голубых» 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Властимил Петржела Малком Филипе
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