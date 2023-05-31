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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «РПЛ нужны такие команды, как «Факел» эксклюзив

31 Мая 2023 • 16:05 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и других клубов РПЛ Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о воронежском «Факеле».

«Мы видим моменты, когда команды проходят этапы в Первой лиге, то потом, когда клуб начинает играть в Премьер-лиге, уже видна разница в классе игроков. Нужно отдать должное, что губернатор Воронежа и спонсоры помогают команде.

Мне кажется, такие команды очень нужны Премьер-лиге, и если брать по заслуженности… Они обошли и «Химки», и «Торпедо», значит в любом случае «Факел» достоин уважения. Конечно, тяжело бороться с командами в РПЛ, так как финансовая составляющая играет роль в обновлении состава.

Такие команды нужны, они выращивают игроков, дают им шанс играть. С другой стороны, клуб может даже зарабатывать с этого. Например, в Европе есть такие, как «Бенфика» «Боруссия» Дортмунд, даже «Севилью» можно взять. Поэтому многие команды делают на этом бизнес.

Многие эксперты, болельщики и журналисты говорили о том, что на матч «Динамо» с «Локомотивом» приходят 10 тысяч зрителей, а поменяй одну из этих команд на «Факел», то придут уже 25 тысяч. Это и есть показатель», - сказал Деменко.  


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Евро-Футбол.Ру,
Факел Максим Деменко РПЛ
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ЗЕНИТ ФАКЕЛ
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