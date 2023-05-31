Во вторник днём появилась новость, что центральный защитник питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков может перебраться в столичный «Локомотив».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», на 29-летнего игрока обороны питерцев есть ещё два претендента из середины турнирной таблицы РПЛ. Первый – «Оренбург» Марцела Лички, второй – «Сочи» Дмитрия Хохлова. Клубы занимают восьмое и десятое места турнирной таблицы Премьер-лиги соответственно.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уже повесил ценник за своего игрока. «Локомотив» же, по слухам, готов отдать за Чистякова сумму несколько меньшую, чем просят питерцы.

Напомним, что контракт российского игрока обороны с «Зенитом» действует ещё два года. В текущем сезоне у него 14 проведённых матчей в рамках РПЛ за свой клуб из 29 возможных.