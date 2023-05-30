Недавно в СМИ появились новости о том, что центральный защитник питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков может покинуть свою команду.

Во вторник днём слухи начали приобретать более предметный характер. По информации «РБ Спорт», 29-летним российским игроком обороны интересуется неназванный московский клуб, уже направивший питерцам предложение по нему. Вряд ли это покинувшее РПЛ «Торпедо», однако варианты для центрдефа с условным переходом в «Динамо» или «Локомотив» выглядят вполне реалистичными.

Чистяков провёл в текущем сезоне РПЛ за свою команду всего лишь 14 матчей в рамках первенства. В них он не отмечался результативными действиями. Также у защитника в активе семь игр в рамках Кубка России. Контракт питерцев с игроком действует ещё ровно два года.

Клубы РПЛ интересуются защитником «Зенита» Чистяковым