Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Московский клуб сделал «Зениту» предложение по Чистякову слухи

30 Мая 2023 • 18:54 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Недавно в СМИ появились новости о том, что центральный защитник питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков может покинуть свою команду.

Во вторник днём слухи начали приобретать более предметный характер. По информации «РБ Спорт», 29-летним российским игроком обороны интересуется неназванный московский клуб, уже направивший питерцам предложение по нему. Вряд ли это покинувшее РПЛ «Торпедо», однако варианты для центрдефа с условным переходом в «Динамо» или «Локомотив» выглядят вполне реалистичными.

Чистяков провёл в текущем сезоне РПЛ за свою команду всего лишь 14 матчей в рамках первенства. В них он не отмечался результативными действиями. Также у защитника в активе семь игр в рамках Кубка России. Контракт питерцев с игроком действует ещё ровно два года.

Клубы РПЛ интересуются защитником «Зенита» Чистяковым

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
19:46 · Россия. Премьер-лига
Шалимов – об Агкацеве: «Играет в основе второй тур подряд и играет хорошо»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой выделил фаворита в борьбе за второе место в РПЛ
19:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал двух худших тренеров РПЛ
19:38 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» предложили Бурмистрову новый контракт, нападающий в раздумьях
19:31 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Галактионов пришёл в «Локомотив» и сразу дал результат»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, останется ли Чистяков в «Зените»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Карпин обратился к попавшему в реанимацию Гаврилову
19:14 · Россия. Премьер-лига
Сильянов: «Пока все мои мысли о «Ростове»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Московский клуб сделал «Зениту» предложение по Чистякову слухи
18:46 · Россия. Премьер-лига
Известен диагноз Гаврилова – экс-игрок «Спартака» в реанимации
18:43 · Россия. Премьер-лига
Легионера «Урала» Влута успешно прооперировали
18:31 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на попадание Гаврилова в реанимацию
18:27 · Россия. Премьер-лига
Аршавин не смог уговорить сына перейти из «Спартака» в «Зенит»
18:24 · Россия. Первая лига
Вылетевшая из Первой лиги «Волга» рассталась с главным тренером
18:17 · Россия. Премьер-лига
В «Генке» отреагировали на новость об интересе к Николсону
Все новости
Рекомендуем