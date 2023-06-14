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Деменко считает, что у Кузяева не будет роста в «Бешикташе»

14 Июня 2023 • 15:12 Комментировать
Зенит
1:0
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Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о возможном переходе полузащитника «сине-бело-голубых» Далера Кузяева в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб уже связывался с представителями 30-летнего футболиста, чтобы обсудить возможный переход.

«Здесь вопрос, что сам Кузяев хочет. Если мы говорим о переезде в Турцию, еврокубки — это одно дело. А если расти дальше, то мне кажется, что нет там такого, что у него рост будет в каком-то игровом плане», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

В минувшем сезоне Кузяев провёл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Максим Деменко Далер Кузяев
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