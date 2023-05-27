Мантуан забивает в РПЛ каждую 51 минуту, это лучший результат лиги

Сегодня вечером в выездной игре «Зенита» против «Сочи» (1:1) молодой бразилец Густаво Мантуан исполнил изящный гол со штрафного удара в ворота южан, сравняв счёт.

Таким образом, легионер отмечается результативными действиями каждую 51 минуту на поле в этом сезоне РПЛ. Это является самым лучшим результатом в лиге, сообщает Opta Sports.

Второй в рейтинге – форвард «Локомотива» Артём Дзюба, он забивает каждые 60 минут. Далее идёт одноклубник Мантуана, российский нападающий Иван Сергеев – он забивает каждые 75 минут. Каждые 78 минут отличаются форвард питерцев Малком Филипе и лидер атаки «Спартака» Квинси Промес.

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