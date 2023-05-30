Агент Сутормина отреагировал на слухи про «Рубин»

Агент полузащитника питерского «Зенита» Алексея Сутормина, Александр Клюев, высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован казанский «Рубин».

Ранее СМИ сообщили, что сам футболист не против присоединиться к казанскому клубу, который вернулся в РПЛ.

«Единственное, что я могу сказать, что у Леши контракт с «Зенитом», которому предстоит заключительная игра с воронежским «Факелом».

Естественно, как и каждый амбициозный футболист, а Леша, безусловно, таким и является, он хочет получать больше практики», - приводит слова агента Metaratings.ru.

Контракт Сутормина с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне он принял участие в 19 играх, проведя на поле 782 минуты.