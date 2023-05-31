Ломбертс заявил, что не приедет на ретро-матч, но не боится посещать Россию

Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что не сможет приехать в Санкт-Петербург на ретро-матч между сборной России и «Зенитом». Игра команд в составах 2008 года планируется на 15 июня.

«Я не смогу приехать 15 июня в Питер. Уже на неделе у меня запланирован отпуск после сезона, а перенести его я просто не могу. Приезжать в Россию я не боюсь», - цитирует бывшего игрока «Зенита»«РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее от приглашения на игру также отказался Мигель Данни – бывший полузащитник питерского клуба.

А вот бывший голкипер сборной России Владимир Габулов стал одним из игроков, которые точно приедут на планируемую игру.