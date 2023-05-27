Пропущенный от «Сочи» гол – самый быстрый для «Зенита» в Премьер-лиге за 14 лет

В субботу вечером «Сочи» и питерский «Зенит» встречались в рамках 29 тура РПЛ. Команды разошлись миром, сыграв вничью – 1:1. У хозяев уже на 33-й секунде матча отличился Артур Юсупов.

Что примечательно, «Зенит» пропустил от своего бывшего игрока самый быстрый гол в РПЛ как минимум с 2009 года – с него ведётся подобная статистика, сообщает Opta Sports. В то же время для «Сочи» этот гол стал самым быстрым забитым за всё время выступления в РПЛ.

«Зенит» неизменно возглавляет турнирную таблицу РПЛ в статусе чемпиона страны, теперь у команды Сергея Семака 67 баллов. «Сочи» завершит сезон как минимум на 10-й строчке, у южан 38 набранных очков.

О том, как развивались события на футбольном поле, читайте в нашем обзоре встречи.