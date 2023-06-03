Семак: «Вопрос с трансферами не останавливается, мы постоянно в рабочем режиме»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Факелом» (1:0) ответил на вопрос о конкуренции во вратарской линии. Его слова приводит специальный корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егор Беляев.

- Вопрос относительно вратарской линии. Кержаков лучший в лиге по сухим матчам, Васютин провел несколько матчей в концовке сезона. Есть еще Даниил Одоевский. Хотелось бы знать, планируется ли усиление вратарской линии, или в следующем сезоне за место будут конкурировать вышеуказанные вратари?

- Мы хотим усиливать любую позицию, которая у нас есть. Если мы поймем, что есть достойные игроки, которые могут к нам прийти и усилить любую позицию. Вопрос с трансферами не останавливается, мы постоянно в рабочем режиме. Начнут те, кто есть. Дальше посмотрим.